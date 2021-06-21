Личность хулиганов из Советского уже установлены полицией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подросток из города Советского (ХМАО), жестоко избивший прохожего и перевернувший несколько биотуалетов, раскаялся в совершенных проступках. Видео с его извинениями опубликовано в социальных сетях.

«Я хотел бы извиниться за то, что я его избил, и хотел бы извиниться перед женщиной, которая кричала на нас с балкона. Хотел бы извиниться за биотуалеты. Дайте мне тряпку, я их помою», — заявил подросток на видео, появившемся в паблике «Подслушано Советский ХМАО» во «ВКонтакте».

В социальных сетях нашлись комментаторы, которые попытались объяснить мотивы хулигана в драке с прохожим. «Мужчина получил не просто так. Девушка парня терпела побои от этого мужичка (отчима), за что он и поплатился», — пишет Екатерина Шипилова. «А парнишка решил заступиться, и правильно! Они не толпой его били! Или только на девку хватает смелости руки распускать?! Получил что заслужил!» — написала Ольга Наговицына.

Глава Советского Александр Кулагин в разговоре с URA.RU отметил, что полиция уже установила личности участников инцидентов. Мэрия, в свою очередь, хочет предложить провинившимся подросткам поучаствовать в работах по благоустройству города. «У нас есть муниципальное учреждение, которое занимается работами по благоустройству города. Если ребята хотят искупить вину, а их родители не будут против, то мы бы им предложили недельку поработать во благо Советского», — прокомментировал ситуацию мэр. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали прокомментировать инцидент позднее.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором подросток жестоко избивает прохожего. Затем выяснилось, что он вместе со своими товарищами еще и перевернул на городской площади несколько биотуалетов.