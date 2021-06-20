20 июня 2021
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17 июня 2021

В ХМАО жестоко избили подростка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, подросток
Видео инцидента опубликовали в соцсетях Фото:

В городе Советский (ХМАО) произошло жестокое избиение подростка. Лежащего на земле, предположительно, без сознания, его добивал ногами другой несовершеннолетний. Видео инцидента опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видеозаписи опубликованной в сообществе «Подслушано Советский ХМАО» в соцсети «ВКонтакте», видно уже окончание драки, где один из подростков бьет ногами лежащего на земле человека. Также слышны комментарии очевидцев, которые сообщают, что драка происходила между двумя несовершеннолетними.

По данным источника в силовых структурах, один из очевидцев инцидента позвонил по телефону 112 и вызвал полицию. С подростком, которого избили, сейчас все хорошо. «По факту размещения публикации видеозаписи в социальных сетях проводится проверка», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе полиции ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО компания пьяных подростков набросилась на охранника ТЦ. Одного увезли на носилках в больницу.

Опубликованный пост в сообществе «Подслушано Советский ХМАО» в соцсети «Вконтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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