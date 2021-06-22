Россияне смогут задать вопрос Путину по приложению для смартфона

Новация нынешней «Прямой линии» с Путиным — акцент на приложении для смартфонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным 30 июня упор будет сделан на приложение для смартфонов. С его помощью любой желающий сможет записать видеовопрос или оформить его в текстовом варианте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU на конференц-колле 22 июня.

«Будет ведущий. Участников в студии в этом году не планируется, по понятным соображениям. Прямая линия будет высокотехнологичной. Упор на приложение для смартфонов. Оно позволит любому гражданину стать фактически тележурналистом и без посредников записать свой вопрос, показать что-то или сформулировать в тексте. Девиз „Прямой линии“ — без лишних посредников. Люди напрямую будут общаться с главой своего государства, президентом. Это новация. А дальше ожидается прямой разговор. Путин будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которая объединяет вопросы, подтемы, географию страны, где какие вопросы доминируют и тому подобное», — сказал Песков.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным начнется 30 июня в 12:00 по московскому времени. Ее будут транслировать в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В прошлом году разговор с президентом отменили из-за пандемии. 20 июня 2019 года за 4 часа 8 минут Путин ответил на 81 вопрос.