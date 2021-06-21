Мэрия столицы ЯНАО обновит один из главных символов города

Стела «66 параллель» не обновлялась с 2003 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Администрация Салехарда (ЯНАО) в течение лета о реконструирует стелу «66 параллель» — один из главных символов ямальской столицы. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своем Instagram-аккаунте.

«Планируем этим летом провести реконструкцию одной из наших главных достопримечательностей — стелу „66 параллель“», — написал Титовский. По сообщению мэра, уже сейчас на площадке, где установлена стела, ведутся работы по побелке и частичной замене бордюров.

Глава города уточнил, что серьезная реконструкция ждет объект позже. В частности, планируется провести ремонт гранитной облицовки и установить светящиеся панели — «разработан яркий и интересный проект световых решений», добавил Титовский.

Кто будет осуществлять задумки мэрии и сколько это будет стоить, пока не раскрывается. «На аукцион еще не выходили», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Стела была установлен на условной линии Полярного круга в 2003 году рядом с дорогой, ведущей из аэропорта в города. Поскольку Салехард позиционирует себя как «единственный город на Полярном круге», композиция является туристическим объектом, который символизирует географическое положение ямальской столицы.