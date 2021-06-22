Последнее в этой сессии заседание гордумы прошло 22 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга и сотрудники ее аппарата отметят выход на летние каникулы корпоративом в загородном клубе Glissando на берегу Нижне-Исетского пруда 23 июня. Как сообщили источники URA.RU в городской власти, к депутатам присоединятся мэр Алексей Орлов и вице-мэры. Для Орлова и некоторых его замов встреча с депутатами в таком формате будет первой.

«Расскажем, как любим город, поделимся планами, озвучим какие-то пожелания. Точно так же сидели в 2019 году и в 2020-м. Такой тимбилдинг, многолетняя традиция. И Высокинский тоже приходил (несмотря на конфликт с думским большинством, добивавшимся его отставки — прим. URA.RU)», — рассказал один из участников вечера. В 2019 году корпоратив был в пятизвездочной гостинице Ramada, в 2020-м — в БЦ «Палладиум».

Спонсорами вечера, по данным агентства, будут сами депутаты и бизнесмен, имя которого не раскрывается. «Все это будет стоить около 400 тысяч [рублей]. Внебюджетные средства», — поделился другой источник. Хотя еще один собеседник агентства заверил, что скидываются на банкет только депутаты-мужчины. Спикер думы Игорь Володин воздержался от комментариев, не подтвердив и не опровергнув, что такое мероприятие планируется. Пресс-секретарь Орлова Вадим Чернопенев также предпочел не высказываться по теме.

Последнее заседание весенней сессии гордумы прошло 22 июня. Депутаты приняли отчет Орлова за 2020 год. Каникулы продлятся до сентября. В августе депутаты соберутся однажды — чтобы определить нового почетного гражданина.

Комплекс Glissando включает в себя отель, ресторан с верандой и гриль-домики Фото: glissando.club

Так выглядит номер в гостинице Фото: glissando.club