22 июня 2021
21 июня 2021

В Кургане эвакуировали поликлинику, где прививают от коронавируса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, поликлиника, медики, медицина, скорая помощь, больница, машина скорой помощи
Пациентов поликлиники №1 вывели из-за пожарной тревоги (архивное фото) Фото:

В Кургане из-за срабатывания пожарной сигнализации эвакуировали пациентов поликлиники №1, расположенной на улице Т. Невежина, 5. Об этом с места событий 23 июня сообщил корреспондент URA.RU.

«В поликлинике сработала пожарная сигнализация», — передал корреспондент. Посетителей больницы вывели из здания.

Среди эвакуированных, в том числе, были те, кому ставили прививку от коронавируса. На момент написания новости до пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области дозвониться не удалось.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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