Пациентов поликлиники №1 вывели из-за пожарной тревоги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за срабатывания пожарной сигнализации эвакуировали пациентов поликлиники №1, расположенной на улице Т. Невежина, 5. Об этом с места событий 23 июня сообщил корреспондент URA.RU.

«В поликлинике сработала пожарная сигнализация», — передал корреспондент. Посетителей больницы вывели из здания.

Среди эвакуированных, в том числе, были те, кому ставили прививку от коронавируса. На момент написания новости до пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области дозвониться не удалось.

Фото: корреспондент URA.RU