В ГИБДД предупредили о массовых проверках автошкол

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Основным предметом проверки Госавтоинспекции станет учебно-материальная база автошкол Фото:

ГИБДД будет проверять автошколы на предмет соответствия условий для проведения практического экзамена требованиям законодательства. Приказ МВД России, регламентирующий взаимодействие Госавтоинспекции и автошкол, вступит в силу со 2 июля.

«Основным предметом является <…> обследования учебно-материальной базы автошкол на предмет соответствия имеющихся у них условий для проведения практического экзамена на права категорий „A“ и „M“ и подкатегорий „A1“ и „B1“ (мотоциклы, мопеды и квадроциклы) требованиям Правил проведения экзаменов и порядка выдачи соответствующего заключения по результатам проведенного обследования», — сообщается на сайте ГИБДД МВД России. Такие меры позволят сделать взаимодействие экзаменационных подразделений ГИБДД и образовательных организаций более плодотворным.

Ранее в правительственной комиссии по безопасности дорожного движения сообщили, что у автошкол появятся новые программы обучения. Их разработают к 1 сентября и начнут применять на практике к концу 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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