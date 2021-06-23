Названы сроки проведения переписи населения в России

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Перепись населения в отдаленных территориях Свердловской области. Свердловская область, поселок Островное, перепись населения, переписчик, всероссийская перепись населения
Итоги переписи населения будут готовы к концу года Фото:

Правительство России утвердило сроки проведения переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, сообщает Медиаофис российской переписи населения.

«Подписано постановление правительства Российской Федерации. Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года», — сообщается на официальном сайте переписи населения. Первые итоги процедуры будут подведены к концу 2021 года, а окончательные итоги планируется подвести до конца 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин согласился с инициативой секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака перенести перепись населения России на октябрь 2021 года, пишут «Дни.ру». Перенос объяснили тем, что перепись совпадает с предвыборной кампанией в Госдуму.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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