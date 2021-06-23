Названы сроки проведения переписи населения в России

Итоги переписи населения будут готовы к концу года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство России утвердило сроки проведения переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, сообщает Медиаофис российской переписи населения.

«Подписано постановление правительства Российской Федерации. Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года», — сообщается на официальном сайте переписи населения. Первые итоги процедуры будут подведены к концу 2021 года, а окончательные итоги планируется подвести до конца 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин согласился с инициативой секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака перенести перепись населения России на октябрь 2021 года, пишут «Дни.ру». Перенос объяснили тем, что перепись совпадает с предвыборной кампанией в Госдуму.