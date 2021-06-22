Легендарный мэр Кургана получит награду

Анатолий Ельчанинов возглавлял Курган почти 25 лет Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Экс-мэра Кургана Анатолия Ельчанинова, который возглавлял столицу региона почти 25 лет, наградят почетной грамотой гордумы. Данное решение 23 июня приняли курганские депутаты, передает корреспондент URA.RU.

«На ваше рассмотрение предлагается проект решения Курганской городской думы о награждение почетной грамотой Курганской городской думы Ельчанинова Анатолия Федоровича за большой личный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования города Кургана и в связи с 75-летием со дня рождения», — выступила на заседании депутат Любовь Силантьева. Депутаты единогласно приняли данное предложение.

Также депутаты приняли решение наградить такой же грамотой технического директора ЗАО «Курганстальмост» Олега Моисеева. Помимо этого, депутаты поддержали идею наградить благодарственным письмом сотрудников Курганского машиностроительного завода.

Ельчанинов был мэром Кургана с 1991 по 2009 годы. Он стал первым мэром города в новейшей истории России и возглавлял Курган самое длительное время за всю историю.