Груз смартфонов весом в полцентнера отправители оценили в ноль рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Вместо смартфонов и электроники ценой более 300 тысяч рублей, отправленных из Челябинска в Екатеринбург фирмой «СДЭК», к получателям приехали почти 60 килограммов печенья. Однако транспортная компания не будет платить компенсацию пострадавшей стороне, решил Новосибирский областной суд.

Как следует из материалов дела, ООО «СП-Компьютер» отправило из Челябинска в Екатеринбург груз электроники весом 59 килограммов. «После выдачи груза истцу, доставленному по накладной №1161944866, истец после вскрытия коробок обнаружил факт подмены отправления (вместо сотовых телефонов, наушников и видеокарты в коробках оказалось печенье)», — говорится в решении суда (есть в распоряжении URA.RU).

На письменную претензию транспортники, признав утрату, согласились в качестве компенсации зачесть заказчику стоимость доставки — чуть больше тысячи рублей. Но отказались компенсировать стоимость самого груза, который в «СП-Компьютер» оценили более чем в 308 тысяч рублей. Как выяснилось в ходе разбирательства, отправитель оценил груз в ноль рублей, а в сопроводительных документах указал «сот. телефоны» без подробной расшифровки.

«Истцом не представлены доказательства, что в отправлении по спорной накладной были именно указанные истцом товары. Из представленных в материалы дела документов невозможно установить, какой именно груз был передан к отправке истцом. Не доказан размер причиненных истцу убытков, не подтвержден факт передачи именно товара, заявленного истцом в иске», — пришел к выводу суд, вынося отказное решение.

В обе компании направлены письменные запросы с просьбой прокомментировать информацию. Ответы на них к моменту публикации новости не поступили.