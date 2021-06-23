Появились кадры полета бомбардировщика РФ над британским эсминцем. Видео

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Генеральная репетиция военного парада, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, воздушная авиация, авиация, репетиция парада
Видео снято перед тем, как СУ-24М предупредительно сбросил бомбы перед британским эсминцем (архивное фото) Фото:

Минобороны РФ обнародовало видео пролета российского бомбардировщика и беспилотника над британским эсминцем HMS Defender. Корабль нарушил границу в районе мыса Фиолент и вошел в территориальные воды России.

На кадрах, опубликованных в telegram-канале РИА «Новости», видно, как самолет движется над HMS Defender. Отмечается, что видео снято перед тем, как СУ-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

Британский корабль зашел в российские территориальные воды на три километра, после чего был остановлен черноморским флотом. Для этого потребовалось открыть предупредительную стрельбу. Позже самолет СУ-24М сбросил четыре бомбы по курсу HMS Defender. После этого корабль покинул территориальные воды России.

Минобороны Великобритании заявило, что их эсминец не обстреливали. По их словам, корабль совершал мирный проход в соответствии с международным правом. В ведомстве предположили, что вооруженные силы России проводили в Черном море учения по артиллерийской стрельбе, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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