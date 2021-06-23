Минобороны РФ обнародовало видео пролета российского бомбардировщика и беспилотника над британским эсминцем HMS Defender. Корабль нарушил границу в районе мыса Фиолент и вошел в территориальные воды России.
На кадрах, опубликованных в telegram-канале РИА «Новости», видно, как самолет движется над HMS Defender. Отмечается, что видео снято перед тем, как СУ-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.
Британский корабль зашел в российские территориальные воды на три километра, после чего был остановлен черноморским флотом. Для этого потребовалось открыть предупредительную стрельбу. Позже самолет СУ-24М сбросил четыре бомбы по курсу HMS Defender. После этого корабль покинул территориальные воды России.
Минобороны Великобритании заявило, что их эсминец не обстреливали. По их словам, корабль совершал мирный проход в соответствии с международным правом. В ведомстве предположили, что вооруженные силы России проводили в Черном море учения по артиллерийской стрельбе, передает RT.
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