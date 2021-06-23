В Черном море самолет РФ сбросил бомбы перед британским кораблем

В Черном море предотвращено нарушение российской границы. В предупредительных целях военные РФ провели «профилактическую» бомбардировку.
По информации Минобороны РФ, инцидент произошел у мыса Фиолент, сообщает РИА «Новости». Там британский эсминец Defender на три километра вошел в российские территориальные воды. В итоге российский сторожевик открыл предупредительную стрельбу.
После этого самолет СУ-24М сбросил четыре бомбы по курсу британского корабля. Это подействовало, и англичане покинули территориальные воды РФ.
В апреле 2021 года во время военных учений восемь американских истребителей F-15 приблизились к границе с РФ. Российские военные были вынуждены взять воздушные судна на мушку своих систем ПВО и попросить пилотов сменить курс, пишет сайт argumenti.ru.
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