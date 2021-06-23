В Черном море самолет РФ сбросил бомбы перед британским кораблем

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Инцидент произошел в Черном море Фото:

В Черном море предотвращено нарушение российской границы. В предупредительных целях военные РФ провели «профилактическую» бомбардировку.

По информации Минобороны РФ, инцидент произошел у мыса Фиолент, сообщает РИА «Новости». Там британский эсминец Defender на три километра вошел в российские территориальные воды. В итоге российский сторожевик открыл предупредительную стрельбу.

После этого самолет СУ-24М сбросил четыре бомбы по курсу британского корабля. Это подействовало, и англичане покинули территориальные воды РФ.

В апреле 2021 года во время военных учений восемь американских истребителей F-15 приблизились к границе с РФ. Российские военные были вынуждены взять воздушные судна на мушку своих систем ПВО и попросить пилотов сменить курс, пишет сайт argumenti.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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