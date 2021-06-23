Экономист предупредила о проблемах с пенсиями в июле

Часть россиян может остаться без пенсий в июле Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Все социальные выплаты и пенсии с 1 июля должны будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир» или на счета и вклады с возможностью пополнения и снятия. Если у пенсионера нет такой карты или счета, то он рискует остаться без выплат в июле, заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

По словам Финогеновой, проблемы могут возникнуть, если пенсионер получал ранее пенсию на карты других платежных систем, например, Visa или Mastercard, но при этом у него уже имелась карта «Мир», а также счет или вклад с возможностью пополнения и снятия. Кроме того, она отметила, что пенсионер не получит деньги, если у него отсутствует карта «Мир», а также нет счета или вклада с возможностью пополнения и снятия, передает агентство «Прайм».

При этом финансист отмечает, что деньги не пропадут, если гражданин не успеет оформить карту до 1 июля. По ее словам, Сбербанк, например, откроет текущий счет, с которого можно будет снять средства, придя в офис. Она также добавляет, что сотрудники других банков, где у россиян был ранее открыт счет для перечисления пенсий, после получения денег из ПФР обязаны в 10-дневный срок связаться с получателем и сообщить ему о необходимости оформления карты «Мир. Те пожилые люди, которые не пользуются услугами банков, могут получать выплаты через «Почту России».

По данным Росстата, средний размер пенсий в России в четвертом квартале прошлого года составил 16 790 рублей. При этом россиянам советуют самостоятельно откладывать деньги на пенсию. Наименее рискованным инструментом накопления являются банковские депозиты. Чем позже человек начнет откладывать деньги, тем больше должна быть сумма, которая направляется в инвестиции. Об этом пишет «Национальная служба новостей».