УрФУ занял 11 место в рейтинге лучших вузов России по версии Forbes Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Forbes составил четвертый список лучших российских университетов. В тройке лидеров оказались Высшая школа экономики, МГУ имени Ломоносова и национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

«Первое место в рейтинге, как и год назад, заняла Высшая школа экономики, которая упрочила свое лидерство по сравнению с прошлым годом и увеличила отрыв от главного конкурента, МГУ, за счет более высокого среднего балла ЕГЭ, лучшего соотношения числа преподавателей и студентов и более молодого кадрового состава», — сообщил Forbes.Также в топ-100 лучших вузов России попали МФТИ, МИФИ, МГТУ имени Баумана и УрФУ имени Ельцина, который занял 11 место.

Раннее журнал Forbes, также составил рейтинг самых лучших вузов России. Первое место заняла Высшая школа экономики, второе МГУ, на третьем месте расположился Московский физико-технический институт. В общем рейтинге УрФУ занял четвертое место.