Forbes выбрал лучший российский вуз

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Выпускники УрФУ. Екатеринбург, высшее образование, выпускники, академические шапочки, выдача дипломов, вузы
ВШЭ набрала 67,07 баллов из 100 возможных Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых лучших вузов России. Первое место заняла Высшая школа экономики.

«Первое место в третьем по счету рейтинге ста лучших российских вузов впервые заняла Высшая школа экономики. Из 100 баллов, максимально возможных по методологии рейтинга, вуз набрал 68,07», — пишет издание. Ранее учебное заведение занимало восьмую строчку.

Второе место занял МГУ, получив 67,55 балла. Третья строчка досталась Московскому физико-техническому институту (53,04 балла). Среди региональных вузов лучшим стал УрФУ им. Ельцина. В общем рейтинге он занял четвертое место (50,48 балла).

Вузы оценили по трем показателям: «Качество образования», «Качество выпускников» и «Фактор Forbes» (присутствием вуза в ведущих зарубежных рейтингах, а также наличие среди студентов и недавних выпускников в рейтингах издания).

Ранее МГУ занял первое место в рейтинге QS World University Rankings как лучший российский вуз, пишет «Национальная служба новостей». Шесть уральских вузов вошли в топ-100 высших учебных заведений России, который опубликовала «РАЭКС-Аналитика». Оценивалось качество образования, востребованность выпускников, а также научно-исследовательскую деятельность вузов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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