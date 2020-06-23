Forbes выбрал лучший российский вуз

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее МГУ занял первое место в рейтинге QS World University Rankings как лучший российский вуз, пишет « Национальная служба новостей ». Шесть уральских вузов вошли в топ-100 высших учебных заведений России, который опубликовала «РАЭКС-Аналитика». Оценивалось качество образования, востребованность выпускников, а также научно-исследовательскую деятельность вузов.

Вузы оценили по трем показателям: «Качество образования», «Качество выпускников» и «Фактор Forbes» (присутствием вуза в ведущих зарубежных рейтингах, а также наличие среди студентов и недавних выпускников в рейтингах издания).

Второе место занял МГУ, получив 67,55 балла. Третья строчка досталась Московскому физико-техническому институту (53,04 балла). Среди региональных вузов лучшим стал УрФУ им. Ельцина. В общем рейтинге он занял четвертое место (50,48 балла).

«Первое место в третьем по счету рейтинге ста лучших российских вузов впервые заняла Высшая школа экономики. Из 100 баллов, максимально возможных по методологии рейтинга, вуз набрал 68,07», — пишет издание. Ранее учебное заведение занимало восьмую строчку.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно