В Португалии задержан смотрящий за Мурманском вор в законе

Вор в законе Степа Мурманский находился международном розыске по статье 210.1 УК РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Португалии задержали российского вора в законе Степана Фурмана (Мурманского), который находился в международном розыске. Его обвиняют по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

«Вчера в Португалии задержан 58-летний вор „в законе“ Степан Фурман, более известный в криминальной среде как Степа Мурманский, которого российские правоохранители разыскивают по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии», — сообщает издание «Прайм Крайм». Отмечается, что с сентября 2019 года криминальный авторитет находился в международном розыске. Сейчас сотрудники ГУУР МВД РФ ожидают экстрадиции Фурмана в Россию.

Сообщается, что вора в законе короновали в 1994 году. Его «крестными отцами» называют грузинских криминальных авторитетов Бадри Когуашвили и Георгия Углаву (Тахи). Отмечается, что Фурман был неоднократно судим за кражи, разбой, оружие и наркотики.

По данным ФСБ, вор в законе с середины 1990-х годов контролировал преступность в Мурманской области и распределял финансовые потоки, которые получили криминальным путем местные организованные группировки. Под влиянием Фурмана находились мурманские колонии.

Статья 210.1 УК РФ предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей за статус «вора в законе». Ее внесли в уголовный кодекс в 2019 года. После этого воры в законе стали массово отказываться от своих титулов. Юрист Леонид Головко в разговоре с URA.RU отметил, что статья 210.1 УК РФ является потенциальной угрозой для всех заключенных в российских тюрьмах —занятие высшего положения в преступной иерархии можно любому неугодному заключенному.