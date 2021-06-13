Адвокаты: силовики могут «короновать» в воры в законе любого зека

Статья 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии с самого начала вызывала вопросы, считают адвокаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Статья 210.1 УК РФ является потенциальной угрозой для всех заключенных в российских тюрьмах. Силовики могут приписать занятие положения в преступной иерархии любому осужденному для давления и манипуляций. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU выразили юрист Леонид Головко и адвокат, автор книг о русской мафии Валерий Карышев.

Принятая в 2020 году статья 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии) с самого начала поддавалась критике со стороны криминалистов, заявил URA.RU юрист Леонид Головко. «Существуют риски, что по данной статье силовики могут осудить любого неугодного заключенного. Если так делается, то это уже незаконное привлечение к уголовной ответственности со стороны силовиков», — сказал юрист. Он отметил, что из-за этой статьи Россия столкнулась с предсказуемыми проблемами, которые начинают проявляться на практике.

С мнением юриста согласен и автор книг о русской мафии Валерий Карышев. «Теоретически, силовики могут запросто приписать 210 статью любому заключенному путем манипуляций и угроз», — заявил он корреспонденту URA.RU. По словам адвоката, в комментариях к этой статье сказано, что помимо устного признания себя «вором в законе» доказательством причастности подозреваемого к криминальному миру могут являться показания его «подельников» и участие в конфликтах с другими группировками.

Статья 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии была принята в 2020 году. Эксперты заявляли, что статья недоработана, а привлечь по ней смогут не только тех, кто действительно виновен. По мнению СМИ, в 2021 году российские силовики попытаются привлечь к ответственности всех воров в законе, в том числе сбежавших за границу.