Депутат Миронов предложил убрать алкоголь из продуктовых

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Сергей Миронов предложил продавать алкоголь в специальных алкомаркетах площадью не менее 50 квадратных метров Фото:

Лидер партии «Справедлива Россия — За правду» Сергей Миронов предложил запретить продажу алкоголя в неспециализированных магазинах. По его мнению, действующие правила реализации спиртного работают в ущерб здоровью нации.

«Предлагаю ввести новые правила продажи алкоголя. Выдавать разрешение на розничную продажу алкогольной продукции нужно только тем компаниям, которые смогут организовать продажу в специальных алкомаркетах площадью не менее 50 кв. м. с отдельным входом и выходом», — написал Миронов в своем официальном telegram-канале. От отметил, что сейчас правила содействуют росту продаж алкоголя, что негативно сказывается на здоровье людей.

По мнению Миронова, если алкоголь размещают рядом с другими товарами, это способствует тому, что вместе с продуктами человек «между делом еще и пару бутылок портвейна в тележку закидывает». Он отметил, что такой негативный пример для подражания видят дети.

Лидер «Справедливой России — За правду» предложил продавать алкоголь в специальных алкомаркетах, оборудованных отдельным входом и выходом. Он отметил, что на магазины в сельской местности это правило распространяться не должно. По мнению Миронова, его инициатива приведет к уменьшению потребления алкоголя в стране.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев ранее предложил ужесточить наказание за покупку алкоголя детям. Письмо со своей инициативой он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Хамзаев предложил приравнять к уголовной ответственности повторное приобретение алкогольной продукции для несовершеннолетних, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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