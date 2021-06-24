Депутат Миронов предложил убрать алкоголь из продуктовых

Лидер партии «Справедлива Россия — За правду» Сергей Миронов предложил запретить продажу алкоголя в неспециализированных магазинах. По его мнению, действующие правила реализации спиртного работают в ущерб здоровью нации.
«Предлагаю ввести новые правила продажи алкоголя. Выдавать разрешение на розничную продажу алкогольной продукции нужно только тем компаниям, которые смогут организовать продажу в специальных алкомаркетах площадью не менее 50 кв. м. с отдельным входом и выходом», — написал Миронов в своем официальном telegram-канале. От отметил, что сейчас правила содействуют росту продаж алкоголя, что негативно сказывается на здоровье людей.
По мнению Миронова, если алкоголь размещают рядом с другими товарами, это способствует тому, что вместе с продуктами человек «между делом еще и пару бутылок портвейна в тележку закидывает». Он отметил, что такой негативный пример для подражания видят дети.
Лидер «Справедливой России — За правду» предложил продавать алкоголь в специальных алкомаркетах, оборудованных отдельным входом и выходом. Он отметил, что на магазины в сельской местности это правило распространяться не должно. По мнению Миронова, его инициатива приведет к уменьшению потребления алкоголя в стране.
Член Общественной палаты Султан Хамзаев ранее предложил ужесточить наказание за покупку алкоголя детям. Письмо со своей инициативой он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Хамзаев предложил приравнять к уголовной ответственности повторное приобретение алкогольной продукции для несовершеннолетних, передает RT.
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