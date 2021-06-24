24 июня 2021

Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Санкт-Петербурге скончался Александр Лесков Фото:

Актер Александр Лесков скоропостижно скончался в Санкт-Петербурге. Причины смерти пока не известны.

«Александр Лесков умер на 74-м году жизни», — передает «MK.RU».

Он играл во многих театрах, включая Малый драматический — Театр Европы, Большой драматический, Ленком и другие. Массовая известность пришла к Лескову после его съемок в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Спецназ», «Ворон», «Гончие».

В начале июня скончался еще один актер «Улиц разбитых фонарей» Артем Анчуков. Ему было 39 лет. Врачи обнаружили у артиста коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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