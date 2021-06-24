Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Александр Лесков скоропостижно скончался в Санкт-Петербурге. Причины смерти пока не известны.
«Александр Лесков умер на 74-м году жизни», — передает «
Он играл во многих театрах, включая Малый драматический — Театр Европы, Большой драматический, Ленком и другие. Массовая известность пришла к Лескову после его съемок в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Спецназ», «Ворон», «Гончие».
В начале июня скончался еще один актер «Улиц разбитых фонарей» Артем Анчуков. Ему было 39 лет. Врачи обнаружили у артиста коронавирус.
Подписывайтесь на URA.RU в