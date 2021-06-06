Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

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Актер Артем Анчуков скончался от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Скончался актер российских сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Артем Анчуков. Об этом сообщила его близкая подруга певица Татьяна Буланова.

«Утром Артема Анчукова не стало», — написала Буланова в своем instagram-аккаунте. Она уточнила, что у артиста был коронавирус.

Артем Анчуков скончался в возрасте 39 лет. Он снимался во многих российских сериалах про правоохранительные органы, среди них — «Морские дьяволы», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее от коронавируса скончался также народный артист России Владимир Качан, сыгравший графа Бенкендорфа в сериале «Бедная Настя». После заражения новой инфекции умер и народный артист СССР Василий Лановой. Коронавирус стал причиной смерти худрука тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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