Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Артем Анчуков скончался от коронавируса Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Скончался актер российских сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Артем Анчуков. Об этом сообщила его близкая подруга певица Татьяна Буланова.

«Утром Артема Анчукова не стало», — написала Буланова в своем instagram-аккаунте. Она уточнила, что у артиста был коронавирус.

Артем Анчуков скончался в возрасте 39 лет. Он снимался во многих российских сериалах про правоохранительные органы, среди них — «Морские дьяволы», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее от коронавируса скончался также народный артист России Владимир Качан, сыгравший графа Бенкендорфа в сериале «Бедная Настя». После заражения новой инфекции умер и народный артист СССР Василий Лановой. Коронавирус стал причиной смерти худрука тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского.