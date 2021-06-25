Центробанк отобрал лицензию у российского банка

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Банк занимал 192 место в банковской системе РФ Фото:

Банк России отозвал лицензию у «Актив Банка». Такое решение принято из-за финансирования терроризма, нарушения федеральных законов и сокрытия своего реального финансового положения.

«Банк России приказом от 25.06.2021 № ОД-1267 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „АКТИВ БАНК“. По величине активов кредитная организация занимала 192 место в банковской системе Российской Федерации», — говорится на официальном сайте ЦБ РФ. В сообщении отмечено, что банк неоднократно нарушал требования законодательства в области отмывания доходов.

Лицензия «АКТИВ БАНКА» на деятельность на рынке ценных бумаг также аннулирована. Сейчас Центральный банк РФ назначил временную аккредитацию для банка, которая будет действовать, пока не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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