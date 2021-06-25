Сын Жириновского отказался идти на выборы в Госдуму

Игорь Лебедев заявил, что заканчивает политическую карьеру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Экс-депутат Госдумы, сын главы ЛПДР Владимира Жириновского Игорь Лебедев не будет участвовать в выборах в нижнюю палату парламента в сентябре. Об этом Лебедев сообщил в Facebook.

«Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 8 созыва и приостановить свое участие в политической жизни страны», — написал Лебедев. Он поблагодарил коллег по Госдуме и избирателей за оказанную ему ранее поддержку.

Лебедев напомнил, что проработал в парламенте России 20 лет. По его мнению, работа была продуктивной, а Госдума приняла «важные, полезные и нужные людям законы».

Уход Лебедева из политической жизни России означает, что он не претендует на лидерство в ЛДПР, рассказал URA.RU источник в партии. «Он негласный куратор всех распределений мандатов. Значит, следующим председателем партии будет не он, а кто-то из федеральной троки. Хотя последние годы вся власть была у группы Лебедева. Это отразится на всей партии», — поделился собеседник из ЛДПР.

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года. Будущий созыв депутатов станет восьмым по счету.