В Евросоюзе отвергли предложение Меркель о встрече с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Канцлер Германии Ангела Меркель осталась недовольна результатами «непростого» обсуждения возможного саммита ЕС и России. По ее словам, она надеялась, что европейские лидеры проявят больше храбрости в этом вопросе.

«В Брюсселе лидеры ЕС снова обсудили, на каких условиях готовы работать и тесно взаимодействовать с Россией. Однако я надеялась на большую храбрость в этом вопросе со стороны европейских коллег», — передает Bloomberg слова Меркель. Германский канцлер также отметила, что обсуждение возможного саммита было «непростым».

Ранее Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с инициативой организации встречи президента РФ Владимира Путина с европейскими лидерами. Около 10 стран Евросоюза выступили против данной идеи, передает RT . Помимо этого, канцлер Германии выступает против санкций США в отношении компаний, занимающихся строительством газопровода «Северный поток-2», передает РАПСИ .