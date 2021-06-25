Канцлер Германии Ангела Меркель осталась недовольна результатами «непростого» обсуждения возможного саммита ЕС и России. По ее словам, она надеялась, что европейские лидеры проявят больше храбрости в этом вопросе.
«В Брюсселе лидеры ЕС снова обсудили, на каких условиях готовы работать и тесно взаимодействовать с Россией. Однако я надеялась на большую храбрость в этом вопросе со стороны европейских коллег», — передает Bloomberg слова Меркель. Германский канцлер также отметила, что обсуждение возможного саммита было «непростым».
Ранее Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с инициативой организации встречи президента РФ Владимира Путина с европейскими лидерами. Около 10 стран Евросоюза выступили против данной идеи, передает
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