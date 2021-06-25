Меркель осудила коллег из ЕС из-за Путина. «Надеялась на храбрость»

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
В Евросоюзе отвергли предложение Меркель о встрече с Путиным Фото:

Канцлер Германии Ангела Меркель осталась недовольна результатами «непростого» обсуждения возможного саммита ЕС и России. По ее словам, она надеялась, что европейские лидеры проявят больше храбрости в этом вопросе.

«В Брюсселе лидеры ЕС снова обсудили, на каких условиях готовы работать и тесно взаимодействовать с Россией. Однако я надеялась на большую храбрость в этом вопросе со стороны европейских коллег», — передает Bloomberg слова Меркель. Германский канцлер также отметила, что обсуждение возможного саммита было «непростым».

Ранее Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с инициативой организации встречи президента РФ Владимира Путина с европейскими лидерами. Около 10 стран Евросоюза выступили против данной идеи, передает RT. Помимо этого, канцлер Германии выступает против санкций США в отношении компаний, занимающихся строительством газопровода «Северный поток-2», передает РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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