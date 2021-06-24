Меркель призвала Евросоюз к прямому диалогу с Путиным

Немецкий канцлер призывает создать в Евросоюзе механизмы для реакции на «провокации» Москвы Фото: bundeskanzlerin.de

Европейскому объединению необходимо наладить контакт с Россией и выработать механизм единого ответа на ее политику. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«ЕС не должен довольствоваться одним лишь анализом отношений с Москвой. Только так мы научимся что-то противопоставлять ее гибридным нападениям», — передает ТАСС слова Меркель. Она отметила, что ЕС необходимо составить список общих стратегических интересов.

Канцлер Германии считает, что не только президенту США Джо Байдену, но и Европе необходимо налаживать контакт с Россией. «Недостаточно, когда американский президент говорит с российским. Я это приветствую, но ЕС сам должен создать переговорные форматы», подытожила она.