Меркель призвала Евросоюз к прямому диалогу с Путиным

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Немецкий канцлер призывает создать в Евросоюзе механизмы для реакции на «провокации» Москвы Фото:

Европейскому объединению необходимо наладить контакт с Россией и выработать механизм единого ответа на ее политику. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«ЕС не должен довольствоваться одним лишь анализом отношений с Москвой. Только так мы научимся что-то противопоставлять ее гибридным нападениям», — передает ТАСС слова Меркель. Она отметила, что ЕС необходимо составить список общих стратегических интересов.

Канцлер Германии считает, что не только президенту США Джо Байдену, но и Европе необходимо налаживать контакт с Россией. «Недостаточно, когда американский президент говорит с российским. Я это приветствую, но ЕС сам должен создать переговорные форматы», подытожила она.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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