Больница в ЯНАО осталась без врача-онколога

Врач находится на самоизоляции Фото: Анна Майорова © URA.RU

В лабытнангской больнице онколог ушел на карантин из-за контакта с пациентом, болевшим коронавирусом. Прием людей к специалисту прекращен. Объявление об этом размещено в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница».

«Временно прекращается прием пациентов врачом-онкологом. Врач будет находится на карантине по контакту с пациентом, у которого лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19», — говорится в сообщении.

В больнице Лабытнанги работает всего один врач-онколог. В департаменте здравоохранения пояснили, что это обусловлено небольшой численностью населения города и соответствует требованиям. «Сейчас пациентов направляют к терапевту. Если нужна какая-то помощь онколога, то людей будут отправлять в салехардскую окружную клиническую больницу», — сообщили в пресс-службе профильного ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО увеличилось количество заболевших коронавирусом. Власти региона продлили ограничения до 31 августа.