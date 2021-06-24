24 июня 2021
23 июня 2021
22 июня 2021

Больница в ЯНАО осталась без врача-онколога

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, пенсионер, поликлиника, прием у врача, здоровье, обследование, клиника, пожилой мужчина, врач, больница, пожилые люди, доктор, лечащий врач
Врач находится на самоизоляции Фото:

В лабытнангской больнице онколог ушел на карантин из-за контакта с пациентом, болевшим коронавирусом. Прием людей к специалисту прекращен. Объявление об этом размещено в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница».

«Временно прекращается прием пациентов врачом-онкологом. Врач будет находится на карантине по контакту с пациентом, у которого лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19», — говорится в сообщении.

В больнице Лабытнанги работает всего один врач-онколог. В департаменте здравоохранения пояснили, что это обусловлено небольшой численностью населения города и соответствует требованиям. «Сейчас пациентов направляют к терапевту. Если нужна какая-то помощь онколога, то людей будут отправлять в салехардскую окружную клиническую больницу», — сообщили в пресс-службе профильного ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО увеличилось количество заболевших коронавирусом. Власти региона продлили ограничения до 31 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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