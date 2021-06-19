В ЯНАО ввели новые ограничения по коронавирусу

В регионе советуют соблюдать масочный режим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа с 21 июня продлевают режим повышенной готовности и вводят ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 августа 2021 года. Гражданам из групп риска и в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию», — указано на сайте ЯНАО. Изменения вводят с 21 июня.

До конца августа приостановлено проведение досуговых и развлекательных мероприятий с очным присутствием людей. «До 31 августа приостанавливается посещение развлекательных мероприятий, в том числе ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, досуговых заведений», — сообщает сайт правительства региона.

Работодателей обязали установить численность работников, которых переведут на удаленную работу. Также рекомендовано перевести на дистанционную работу сотрудников от 60 до 64 лет. Власти региона сообщают, что необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

В регионе увеличивается количество заболевших коронавирусом. 19 июня выявили 33 новых случая коронавируса, 32 человека выздоровели и один умер. В Новом Уренгое запретили проведение массовых городских мероприятий. Также отменили общегородской выпускной, но выпускные в школах пройдут.