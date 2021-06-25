Лукашенко обещал Украине выдать российских наемников

Глава Украины созванивался с Александром Лукашенко Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал выдать задержанных бойцов российской частной военной компании «Вагнера» главе Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Лукашенко обещал передать „вагнеровцев“ нам. Но он выбрал другой вариант. Именно поэтому и после того контактов с Лукашенко у президента Зеленского не было», — сказал Подоляк изданию «BBC News Україна». По его словам, Зеленский разговаривал по телефону с Лукашенко о «вагнеровцах» через несколько дней после их задержания. Президент Украины сообщил, что Украина не воспримет другого варианта, кроме эстрадации.

В прошлом году в Белоруссии задержали россиян, которых назвали бойцами ЧВК Вагнера. Они подозревались в подготовке массовых беспорядков. Власти Украины хотели, чтобы Белоруссия передала им задержанных бойцов, но Минск вернул их России. СМИ сообщили, что задержание спровоцировали спецслужбы Украины, пишет RT.