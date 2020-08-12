Украина запросила у Белоруссии задержанных бойцов ЧВК «Вагнер»

Генеральная прокуратура Украины обратилась к генпрокуратуре Белоруссии с запросом о выдаче 28 задержанных россиян, которых связывают с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Их подозревают в участии в военном конфликте на Донбассе.
«Офис генпрокурора направил в генпрокуратуру республики Беларусь запросы о выдаче 28 участников вооруженного конфликта на Донбассе», — говорится в сообщении пресс-службы офиса генпрокурора Украины в своем telegram-канале. Там отметили, что по украинскому законодательству россиян подозревают в участии в террористической организации. Им уже избрали меру в виде заключения под стражей, добавили в офисе генпрокурора Украины.
29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, которых в Минске назвали бойцами ЧВК «Вагнер». Писатель Захар Прилепин заявил URA.RU, что среди задержанных есть бывшие члены его батальона на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных, передает VSE42.ru. Тем временем официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что вина арестованных россиян не доказана, пишет агентство Nation News.
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