Украинские спецслужбы больше года проводили операцию по заманиванию бойцов ЧВК Вагнера в Киев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один телефонный звонок из окружения президента Украины разрушил спецоперацию украинских спецслужб по заманиванию россиян, состоящих в частной военной компании (ЧВК) Вагнера, в Киев. Такое заявление сделал экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

«Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. И человек, который совершил этот телефонный звонок, — он фактически признался, что он его совершил», — рассказал Богдан в интервью на youtube-канале «В гостях у Дмитрия Гордона». Он отметил, что звонок сделал один из людей «самого ближайшего» окружения президента Владимира Зеленского. Кому именно позвонил этот человек, Богдан не уточнил, добавив, что скоро это вскроется.

Богдан подтвердил, что бойцов ЧВК должны были посадить на самолет в Минске, и, якобы, повезти Турцию. Но при перелете в Стамбул, лайнер приземлился бы в Украине, отметил экс-помощник президента Украины.

В конце июля в Белоруссии были задержаны граждане РФ. В республике их назвали бойцами ЧВК Вагнера. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков в стране, напоминает RT. Украинские власти хотели, чтобы Белоруссия передала задержанных россиян им, однако Минск вернул их России. В российских спецслужбах сообщали, что украинцы вовлекли в «проект» по выманиванию «вагнеровцев» около 180 россиян, пишет агентство Nation News.