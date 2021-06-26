26 июня 2021

СМИ: в Москве задержали «Lamborghini Кокорина». Видео

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Клипарт. Челябинск., спорткар, ламборгини, ламборгини, lamborghini
Lamborghini которая могла ранее принадлежать футболисту Александру Кокорину, задержали в Москве Фото:

В Москве полицейские остановили вечером 26 июня Lamborghini без номеров, сообщили журналистам правоохранители. Из открытых источников известно, что ранее автомобиль принадлежал футболисту Александру Кокорину.

Мужчина за рулем представился полицейским водителем. Кому принадлежит машина, он не объяснил. Ранее Кокорин часто фотографировался в похожей машине с номерами Х009АМ. В багажнике задержанной иномарки лежала целая пачка серийных автономеров, среди них был и этот.

«По некоторым данным, люксовое авто было зарегистрировано на футболиста в 2013 году, затем машину якобы переписали на имя матери спортсмена. Впоследствии авто было снято с учета», — сообщает «Пятый канал». В январе Кокорин покинул Россию. Машину доставили на штрафстоянку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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