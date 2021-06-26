Рэпер продолжает поражать всех сомнительными выходками Фото: Istagram @morgen_shtern

Эпатажный рэпер Алишер Моргенштерн в очередной раз удивил своих фанатов, показав им фотографии парилки с вениками, расположенной в частном самолете. Кроме голого артиста на борту находились одетые родители его невесты Дилары Зинатуллиной, считают комментаторы.

«Зачем лететь в баню на частном самолете, если баню можно сделать в нем», — подписал фотографии перелета Моргенштерн. Снимки выложены на его личной странице в соцсети Instagram.

Однако не всем фанатам пришлась по вкусу эпатажная выходка молодого рэп-исполнителя. В комментариях под постом можно найти много негативных отзывов, касающихся отсутствия интеллекта кумира молодежи, продажных родителей невесты и неуважения к старшему поколению.

«Родители за миллионы готовы терпеть все и улыбаться», — негодует пользователь с ником 12lisichka15. «Ради бабок взрослые люди готовы эту дичь терпеть! Куда катимся? Морген, ты — е*** демон!», — согласен с ним bitanov_777.

Взрослые люди улыбаются, прикрыв глаза рукой, пока человек, похожий на охранника звезды, его парит Фотография взята из официального аккаунта артиста в социальной сети Instagram

В Instagram не оценили обнажившегося перед посторонними людьми рэпера Фотография взята из официального аккаунта Моргенштерна в социальной сети Instagram

Некоторые намекнули на его ограниченные умственные способности Фотография взята из официального аккаунта Моргенштерна в социальной сети Instagram