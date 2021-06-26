26 июня 2021

Число заболевших коронавирусом в России начало снижаться

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В РФ за сутки выздоровело боле 12 тысяч человек Фото:
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России подтверждено 20 538 случаев заражения коронавирусом, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это на 1 127 заболевших меньше, чем днем ранее. Умерло за это время 599 человек, выздоровело за сутки — 12 728.

«За минувшие сутки в РФ зарегистрировано 20 538 новых случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие есть в 85 регионах России», — указано в сообщении.

Всего за период пандемии коронавирусом заразились 5 451 291 человек, из них полностью выздоровели 4 956 714. Жертвами инфекции стали 133 282 человека.

Среди регионов УрФО наибольшее число заражений в Свердловской области — 249 человек. Далее идут Пермский край — 197 человек и Челябинская область — 149 зараженных. В Тюменской области и и ХМАО 124 и 115 новых случаев за сутки соответственно. В Курганской области зафиксирован 91 новый больной. В Ямало-Ненецком автономном округе меньше всего заболевших — 58 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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