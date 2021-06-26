Представители Максим ответили на слухи о переводе певицы на ЭКМО

Российскую певицу Максим (Марина Максимова), находящуюся в коме, не переводили на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). Об этом сообщила официальный представитель артистки.
Ранее в СМИ появилась информация, что Максим подключили к аппарату, который насыщает кровь кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности. Представитель певицы заявила, что данное сообщение — это либо спекуляции, либо «слитая информация» от людей, которые «продадут собственных родителей за копейки».
«У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких: каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то что является публичным лицом», — ответила представитель Максим RT.
В середине июня артистку госпитализировали с высокой температурой и 40-процентным поражением легких, напоминает
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