26 июня 2021

На комика, пошутившего про испачканный русскими матрас, напали

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Неизвестный напал на комика Идрака Мирзализаде из-за вырванной из контекста шутки Фото:

На комика «Стендап-Клуба № 1» Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы. Причиной этому стала шутка, которая, по мнению, нападавших была русофобной и оскорбляющей русский народ. Об этом стендапер рассказал на своём официальном youtube-канале.

Нападение на комика произошло 23 июня в центре столицы. «Двое неизвестных следили за юмористами, а потом напали на них около остановки. Его [Идрака] ударили сзади (после нападения у него осталась большая шишка), а потом потребовали извинений за шутку», — пишут News.ru, ссылаясь на комика. Мирзализаде подчеркнул, что за его голову даже предлагали денежную награду, которая, по его мнению, и стала мотивацией для нападения.

Ранее Мирзализаде в своем выступлении говорил о трудностях поиска жилья «неславянам» и поделился историей, как заехав в квартиру, он обнаружил испачканный фекалиями матрац. В дальнейшем эта шутка была вырвана из контекста. Мирзализаде сообщил, что в данный момент с ним все хорошо.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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