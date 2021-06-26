На комика, пошутившего про испачканный русскими матрас, напали

На комика «Стендап-Клуба № 1» Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы. Причиной этому стала шутка, которая, по мнению, нападавших была русофобной и оскорбляющей русский народ. Об этом стендапер рассказал на своём официальном youtube-канале.
Нападение на комика произошло 23 июня в центре столицы. «Двое неизвестных следили за юмористами, а потом напали на них около остановки. Его [Идрака] ударили сзади (после нападения у него осталась большая шишка), а потом потребовали извинений за шутку», — пишут
Ранее Мирзализаде в своем выступлении говорил о трудностях поиска жилья «неславянам» и поделился историей, как заехав в квартиру, он обнаружил испачканный фекалиями матрац. В дальнейшем эта шутка была вырвана из контекста. Мирзализаде сообщил, что в данный момент с ним все хорошо.
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