Свердловская область стала лидером в России по числу пожаров

По площади пройденных огнем лесов регион на четвертом месте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Свердловская область в огне

Свердловская область стала лидером среди регионов России по числу лесных пожаров. По информации «Авиалесоохраны», на 26 августа в регионе действуют 57 очагов возгораний на землях лесного фонда. Об этом сообщается на сайте госпредприятия. Регион занял в рейтинге четвертое место.

«57 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 6 595 гектар (Свердловская область)», — говорится в сообщении «Авиалесоохраны». По этому показателю регион опередил Якутию, где, по информации на 26 августа, было зарегистрировано 37 очагов возгораний.

Число лесных пожаров и площадь пройденная огнем увеличивается в регионе третьи сутки подряд. Так, по данным «Авиалесоохраны» на 24 августа, в регионе бушевали 37 пожаров на площади, пройденной огнем 3 513 гектар, по информации на 25 августа, было зарегистрировано 49 пожаров на площади 5 620 гектар (данные публикуются за прошедшие перед публикацией сутки, — прим. ред.).

Среди регионов регионов России по площади пройденных огнем лесов, Свердловская область расположилась на четвертом месте. Больше лесного фонда повреждено пожарами только в Якутии (520 708 гектаров), Иркутской области (53 056 гектаров) и на Чукотке (17 185 гектаров).

Как сообщало URA.RU, из-за природных пожаров в Екатеринбурге и других городах региона несколько дней стоит смог. Свердловчане жалуются на запах гари, просят губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева спасти их и потушить возгорания.