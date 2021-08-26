Полиция накрыла в Екатеринбурге склады с нелегальным алкоголем

В трех складах нашли продукции на 1,7 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полиция и Росгвардия обнаружили в Екатеринбурге три подпольных склада с несертифицированным алкоголем. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского Управления МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Свердловской области изъята алкогольная продукция с признаками контрафакта», — сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

«В ходе проверки были обнаружены склады со спиртосодержащей продукцией в Хрустальном переулке, а также на Студенческой и Коммунистической улицах. В хранилищах находились упаковки с алкогольными напитками разных торговых наименований, при этом на бутылках отсутствовали обязательные акцизные марки», — добавляют на официальном сайте Росгвардии.

Была установлена личность владельца продукции. Им оказался несудимый ранее 57-летний житель свердловского поселка Косулино. Проверка по месту жительства подозреваемого выявила немаркированную алкогольную продукцию на сумму свыше 1 миллиона и 750 тысяч рублей. Продукция была изъята. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.