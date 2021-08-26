По объекту осталось произвести работы по декоративной отделке снаружи и внутри (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Недостроенный коттедж за 18 млн рублей выставлен на продажу в городе Сысерть (Свердловская область). Судя по данным сайта объявлений Avito, это самый дорогой недостроенный загородный дом в городе.

«Продам современный недостроенный дом в элитном районе. Стоимость за объект 18 миллионов рублей. Дом построен из чистого кирпича, толщина стен 640 мм. с железобетонными плитами перекрытия. Крыша сделана из мягкой финской черепицы. В доме уже выполнена штукатурка внутри и фасад по проекту, сделана скважина, залит фундамент со столбами под забор», — говорится в сообщении.

Дом площадью 250 квадратных метров расположился на участке 20 соток земли. В ближайшее время будут установлены окна, а затем будет произведена электрическая разводка и монтаж отопительной системы. «К строительству дома подходил тщательно, так как строил для своей семьи. При строительстве использовались исключительно только самые экологичные и качественные материалы», — написано в объявлении.

На участке газ и электричество, технические условия для подключения газа получены. «На электричество заключен прямой договор с МРСК Урала. Для полной готовности объекта необходимо произвести работы по декоративной отделке снаружи и отделке внутри», — говорится в объявлении. Преимуществом дома является Сысертский пруд в пяти минутах ходьбы, а также заповедная зона для прогулок и отдыха.

Ранее URA.RU писало, что коттедж за 224 млн рублей выставлен на продажу в Екатеринбурге (Свердловская область). Судя по данным сайта объявлений Циан, это самый дорогой загородный дом в городе. Двухэтажный коттедж площадью 800 квадратных метров расположился на 30 сотках земли. В доме имеется сауна, винный погреб. Особняк газифицирован. Вся мебель дома выполнена вручную.

Коттедж в Сысерти — самый дорогой недостроенный загородный объект в городе Фото предоставлено сайтом недвижимости Avito