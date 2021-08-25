Жители курганского села несколько суток тушили лесной пожар

Жители села Лобаново своими силами тушили лесной пожар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Катайском районе Курганской области едва не сгорело село Лобаново. Местные жители своими силами тушили лесной пожар несколько суток, рассказал сельчанин URA.RU на правах анонимности.

«На днях у нас чуть не сгорела деревня. До домов оставалось менее 100 метров. Тушили огонь сами несколько суток. Огонь шел 20-тикилометровым фронтом. Пустили встречный пал. Пожар начался почти месяц назад в лесах по соседству. Но местный лесник не принимал никаких действий по тушению. Надо было сообщить в департамент природных ресурсов, которые отвечают за тушение лесных пожаров. Леса сгорели на миллионы рублей. Нам нельзя одну березу спилить, за это сразу штрафуют, а тут такой ущерб и деревня чуть не сгорела. Просим губернатора наказать виновных», — рассказал житель села Лобаново агентству.

Сельчанин отметил, что глава района Глеб Морозов был в курсе сложной ситуации. Он помог нагнать технику для тушения пожара, в том числе из Шадринска.

По данным администрации Катайского района, лесной пожар был локализован в трех километрах от села Лобаново 25 августа. Помимо этого, лесные пожары бушевали недалеко от деревни Соколовка и от станции Водолазово. Лесной пожар тушили и в деревне Павлунина. В тушении были задействованы главы муниципальных образований, работники ПСЧ № 26 по охране Катайского района, лесопожарной станции, Далматовского лесничества, арендатор ООО «УралСибЛес». URA.RU направило запрос в департамент природных ресурсов.

Ранее URA.RU сообщало об аномальной жаре, которая установилась на территории Курганской области. По прогнозам синоптиков, жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на семь и более градусов и сохранится по 27 августа.