Сотрудники «Ямал-медиа» в шоке и не знают, что делать, рассказали журналисты (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тематический отдел АНО «Ямал-медиа», который занимался производством развлекательных программ на канале, расформировали. Всех сотрудников перевели в интернет-отдел, где они не могут работать, потому что это не их специализация. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к СМИ.

«Отдел распустили и всех, кто делал программы, отправили заниматься СММ и цифровым маркетингом. Ведущие и создатели развлекательного контента на канале, которые ничего не понимают в digital, вынуждены заниматься тем, что они не умеют. Люди не понимают, что делать, их просто подталкивают к увольнению. Весь отдел руководство уволить не могло, поэтому действуют так», — рассказывает инсайдер.

Собеседник также отмечает, что абсолютно для всех роспуск отдела стал настоящим сюрпризом. Никого заранее об этом не уведомили. В «Ямал-медиа» был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что новое московское руководство этого СМИ два квартала подряд не получало премии. Власти недовольны работой медиаменеджеров из-за того, что они не выполняют показателей KPI.