26 августа 2021

В аэропорту Кабула прогремел взрыв. Видео

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Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., взрыв
Взрыв произошел у ворот аэропорта Фото:
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В аэропорту Кабула произошел взрыв

У ворот кабульского аэропорта прогремел взрыв. Как сообщают СМИ, есть раненые и погибшие.

«Это случилось за пределами восточных ворот аэропорта. Ведется стрельба», — пишет издание «Говорит Москва» в своем telegram-канале.

Есть раненые и погибшие, уточняют очевидцы. В Пентагоне подтвердили информацию о взрыве, уточняет The Wall Street Journal.

Обновлено в 18:56

По данным афганских изданий, взрыв в Кабуле совершил террорист-смертник. В конце августа стало известно об угрозах терактов в районе аэропорта Кабула. Сейчас аэропорт Кабула находится на военном положении, сообщает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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