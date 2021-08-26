У ворот кабульского аэропорта прогремел взрыв. Как сообщают СМИ, есть раненые и погибшие.
«Это случилось за пределами восточных ворот аэропорта. Ведется стрельба», — пишет издание «Говорит Москва» в своем telegram-канале.
Есть раненые и погибшие, уточняют очевидцы. В Пентагоне подтвердили информацию о взрыве, уточняет The Wall Street Journal.
Обновлено в 18:56
По данным афганских изданий, взрыв в Кабуле совершил террорист-смертник. В конце августа стало известно об угрозах терактов в районе аэропорта Кабула. Сейчас аэропорт Кабула находится на военном положении, сообщает «Царьград».
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