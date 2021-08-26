Пермская полиция раскрыла планы по работе на выборах в сентябре

Пермская полиция в период выборов будет работать в усиленном режиме Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Пермские сотрудники органов внутренних дел с 17 по 19 сентября будут работать в усиленном режиме, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Порядок несения службы изменится в связи с проведением на территории края выборов различного уровня.

«В период проведения выборов сотрудники органов внутренних дел Пермского края в усиленном варианте несения службы будут обеспечивать охрану правопорядка и общественной безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе пермского полицейского главка. Там дополнительно отметили, что в это время сотрудники полиции будут уходить в отпуск по графику.

Выборы в Пермскую городскую думу, законодательное собрание Пермского края и Государственную Думу России пройдут 17—19 сентября 2021 года. URA.RU рассказывало, что в этот период возможен отзыв из отпусков отдельных сотрудников полиции.