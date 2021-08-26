26 августа 2021
25 августа 2021

Пермская полиция раскрыла планы по работе на выборах в сентябре

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция против изменения пенсионного законодательства в Перми, перекрытие, полиция, правоохранительные органы, оцепление, дубинки
Пермская полиция в период выборов будет работать в усиленном режиме Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Пермские сотрудники органов внутренних дел с 17 по 19 сентября будут работать в усиленном режиме, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Порядок несения службы изменится в связи с проведением на территории края выборов различного уровня.

«В период проведения выборов сотрудники органов внутренних дел Пермского края в усиленном варианте несения службы будут обеспечивать охрану правопорядка и общественной безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе пермского полицейского главка. Там дополнительно отметили, что в это время сотрудники полиции будут уходить в отпуск по графику.

Выборы в Пермскую городскую думу, законодательное собрание Пермского края и Государственную Думу России пройдут 17—19 сентября 2021 года. URA.RU рассказывало, что в этот период возможен отзыв из отпусков отдельных сотрудников полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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