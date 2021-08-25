«Лента» выкупила магазины пермского экс-губернатора

Магазины «Семья» сменили владельца Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Федеральная торговая сеть «Лента» оповестила о завершении сделки по покупке пермской сети «Семья». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Ленты». До этого «Семья» принадлежала экс-губернатору Пермского края Олегу Чиркунову.

«МКПАО „Лента“, одна из крупнейших мультиформатных розничных сетей России, объявляет, что ее косвенная дочерняя компания ООО „Лента“ завершила сделку по покупке Группы компаний „Семья“. В результате доля „Ленты“ на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%; объединенный бизнес укрепит позиции компании как четвертого по величине ритейлера в Перми. В течение 12 месяцев „Лента“ планирует интегрировать в собственную розничную сеть магазины, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников сети „Семья“», — пояснили URA.RU в пресс-службе компании.

Сейчас «Семья» управляла 75 магазинами в Перми и крае, присутствуя в девяти муниципальных образований региона. Ее общая доля ни в одном из них не превышает 25% рынка. Магазины «Ленты» работают на территории 60 регионов, число рабочих мест превышает три тысячи. При этом Пермь — единственный муниципалитет, на территории обе торговые сети работали одновременно. Согласие ФАС на сделку было получено 27 июля.