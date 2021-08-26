Тишковец и Вильфанд поспорили о качестве прогнозов погоды

Метеоролог центра погоды «Фобос» и телеведущий на телеканале «Россия 24» Евгений Тишковец ответил на заявление метеоролога и директора Гидрометцентра Романа Вильфанда. Последний заявил, что большинство организаций, прогнозирующих погоду, используют модели Гидрметцентра, но не всегда правильно это делают. Тишковец возразил коллеге на своей странице в соцсети Instagram.
«Вот это номер! Лично я за всю 30-летнюю практику вообще никогда не использовал модель Росгидромета, поскольку считаю ее худшей. Это оценки и всех моих военных коллег. Отечественные модели серьезно зависят от зарубежных, и если вырубить последние, то это все может рухнуть в одночасье — здесь импортозамещением точно не пахнет! А ведь это только верхушка айсберга! Извините коллеги, при всем моем уважении и я действительно уважаю Ваш труд, но сказано легкомысленно», — пояснил Тишковец свою позицию.
Ранее Роман Вильфанд рекомендовал гражданам доверять прогнозам погоды Росгидромета. По его словам, они признаны Всемирной метрологической организацией самыми надежными. Большинство коммерческих организаций используют модели прогнозирования Росгидромета, но делают это неумело, считает Вильфанд.
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