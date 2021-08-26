Автодилеры предупредили о дефиците и подорожании машин в РФ

Осенью цена на автомобили поднимется Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

В России подорожают автомобили. На это есть сразу несколько причин: ежегодное повышение цен на новые модели в сентябре и дефицит новых машин в стране из-за кризиса на рынке полупроводников. Такой информацией поделился директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

«Дефицит сохраняется из-за рынка микрокомпонентов, вторая причина — логистика. И третьей причиной можно обозначить постоянное повышение цен. Дорожают металлы, вся сталь», — объяснил Удалов в интервью порталу Autonews.

В свою очередь, в Российской ассоциации автомобильных дилеров подтвердили дефицит новых автомобилей и последующее повышение цен на них в Россию. Это связано с нехваткой комплектующих у всех автопроизводителей. Речь идет как об отечественных, так и о зарубежных автомобилях.

«Думаем, что дефицит может продлиться до конца года. Повышение цен — это возможность для производителей отыграть последствия нестабильности курса рубля еще с прошлого года, а также рост цен на комплектующие и металл. Роста цен с начала года уже доходит до 7-10% и более по некоторым моделям и брендам. Никаких предпосылок для стабилизации ситуации мы не видим», — отметили в РОАД.

О повышении цен на автомобили осенью этого года ранее предупреждали дилеры. По их оценкам, средняя стоимость может вырасти на 1,5%. Цена транспортных средств фирм Peugeot и Ford увеличится на 2%, отмечает телеканал 360.