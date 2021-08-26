Храм-долгострой на родине губернатора Шумкова достроит челябинец

Храм в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской строят в Варгашах с 2010 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор Челябинского лакокрасочного завода «Фест про» Андрей Бовшик согласился помочь достроить храм-долгострой в Варгашинском районе Курганской области (малая родина губернатора Вадима Шумкова). Накануне в здании храма прошла встреча по вопросам строительства, сообщает Курганская епархия.

«На встрече говорили о возобновлении строительства храма, которое уже несколько лет приостановлено в связи с финансовыми трудностями первого благотворителя. В ближайшее время надо завершить строительство крыши, потому что без нее храм разрушается. Андрей Бовшик пообещал помочь варгашинцам, он взял все необходимые проектные документы для ознакомления и обсуждения со своими специалистами», — рассказали в пресс-службе епархии.

Варгашинский епископ Пармен знаком с Андреем Бовшиком со времени своего служения в Троицкой епархии. Там они сотрудничали, Бовшик помогал в реставрации храмов.

Земельный участок под строительство храма в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской Успенский приход поселка Варгаши получил в 2009 году. К возведению церкви на берегу озера Чаша приступили в 2010 году. По проекту это будет двухпрестольная церковь, на нижнем этаже расположится крестильный храм в честь преподобного Далмата Исетского. В 2018 году здание было подведено под крышу, установлены купола с крестами.

Ранее URA.RU писало, что губернатор области Вадим Шумков помогал ускорить строительство храма. В 2018 году будучи врио губернатора Шумков посетил свою малую родину — Варгашинский район. После его визита решился вопрос с доставкой подъемного крана для установки куполов.