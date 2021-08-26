Ополченцы Донбаса съезжаются в Курган на похороны атамана

На прощание с атаманом Валерием Поповым (в центре) съедутся казаки с разных регионов России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Казаки с разных регионов России, которые воевали в том числе на Донбасе, съезжаются в Курган. Они прибудут попрощаться с легендарным атаманом Валерием Поповым, который умер 25 августа. О похоронах URA.RU рассказал сын атамана Сергей Попов.

«Приедут на похороны те казаки, которые участвовали вместе с отцом при захвате базы „Бельбек“ (международный аэропорт Бельбек обслуживает Севастополь и другие города Крыма, — прим. ред.). С кем-то на Украине были в Славянске, когда из окружения успели вырваться. С кем-то в Сербии были. С кем-то границу перекрывали, когда в 90-х шел наркотрафик в Россию. Прибудут представители национальных политических течений», — рассказал Сергей Попов.

Он уточнил, что уже известно о приезде казаков со всех регионов Урала, из Казани, Омска, Самары. Ждут также приезда представителей казачества из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула и Новосибирска. Прощание состоится 28 августа в храме Порт-Артурской иконы Божией Матери. Затем похоронный кортеж после круга почета направится на Рябковское кладбище.

Курганский казачий атаман Валерий Попов умер 25 августа. В Кургане он известен как человек, побывавший в украинском плену. После плена он писал президенту Владимиру Путину, где призывал использовать казаков для международных миротворческих операций.