Шойгу призвал Россию ответить врагам

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Россия должна сохранить свою историю и помнить заслуги предков, считает Сергей Шойгу Фото:

Россия должна ответить на попытки вмешательства в ее внутренние дела, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его мнению, Москва также должна выстроить систему защиты от антироссийской пропаганды, которую транслируют Польша, Финляндия и прибалтийские страны.

«Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов. Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду. Мы должны сохранить и приумножить ее», — цитирует «Интерфакс-АВН» выступление Сергея Шойгу на научно-практической конференции «Армия и общество, Психологическая оборона».

Министр обороны заявил, что вдоль границ России — в Польше, Финляндии и Прибалтике — создаются центры антироссийской пропаганды. В частности, они предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела России, считает Шойгу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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