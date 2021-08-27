Шойгу призвал Россию ответить врагам

Россия должна ответить на попытки вмешательства в ее внутренние дела, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его мнению, Москва также должна выстроить систему защиты от антироссийской пропаганды, которую транслируют Польша, Финляндия и прибалтийские страны.
«Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов. Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду. Мы должны сохранить и приумножить ее», — цитирует «Интерфакс-АВН» выступление Сергея Шойгу на научно-практической конференции «Армия и общество, Психологическая оборона».
Министр обороны заявил, что вдоль границ России — в Польше, Финляндии и Прибалтике — создаются центры антироссийской пропаганды. В частности, они предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела России, считает Шойгу.
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