Студентов в Екатеринбурге зовут спасать лесхоз от пожаров. Обещают еду и деньги

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область
Огонь подбирается к Уральскому учебно-опытному лесхозу Фото:
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Свердловская область в огне

Уральский лесотехнический университет созывает добровольцев на тушение пожара, который подбирается к Уральскому учебно-опытному лесхозу. Сообщение опубликовали на официальном сайте вуза.

«Недалеко от нашего Уральского учебно-опытного лесхоза горит более 450 гектаров леса. Наша задача сделать так, чтобы пожар не только не проник на нашу территорию, но и был погашен в самое ближайшее время», — сказано в сообщении на сайте университета.

Добровольцам пообещали сухпаек и обед на месте. «Кроме того, участникам этих работ будет выплачена материальная помощь. Работа заключается в окарауливании, в прохождении кромки леса и его опрыскивании, создании минерализованной полосы», — отмечают в сообщении вуза.

Решение учебного заведения связано с природными пожарами близ горы Волчихи неподалеку от Первоуральска. Огонь разошелся на большое расстояние, его ликвидировали более трех сотен человек и семьдесят единиц техники, также были привлечены вертолеты. На место продолжают прибывать добровольцы из Екатеринбурга и Перми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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