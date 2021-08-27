В доме с высокими потолками также располагается бассейн и два джакузи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Трехэтажный дом в Кондратово (Пермский край) за год подорожал на 15 млн рублей и сейчас стоит 45 млн рублей. Информация о цене дома опубликована в объявлении о продаже дома на портале «Циан».

«3-этажный коттедж, 602 кв. метра, стоимость 45 000 000 рублей», — сообщается в объявлении. Площадь участка составляет 14 сот. Цена повысилась с 30 млн рублей через несколько дней после выставления особняка на продажу.

В доме имеются три этажа с потолками до 4,5 метров. На первом этаже располагается бассейн, сауна, душевая, туалет, гараж на две машины и котельная. На втором этаже находятся кабинет, кухня, зал, гостиная, кладовка, а на третьем два джакузи, две ванные комнаты, три спальни и две гардеробные.

Дом вмещает в себя бассейн, гараж, гостиные, гардеробные, кухни, два джакузи, две ванные комнаты, три спальни и чердак Циан

На первом этаже коттеджа располагается бассейн Циан