27 августа 2021
26 августа 2021

Трехэтажный пермский особняк подорожал на 15 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В доме с высокими потолками также располагается бассейн и два джакузи Фото:

Трехэтажный дом в Кондратово (Пермский край) за год подорожал на 15 млн рублей и сейчас стоит 45 млн рублей. Информация о цене дома опубликована в объявлении о продаже дома на портале «Циан».

«3-этажный коттедж, 602 кв. метра, стоимость 45 000 000 рублей», — сообщается в объявлении. Площадь участка составляет 14 сот. Цена повысилась с 30 млн рублей через несколько дней после выставления особняка на продажу.

В доме имеются три этажа с потолками до 4,5 метров. На первом этаже располагается бассейн, сауна, душевая, туалет, гараж на две машины и котельная. На втором этаже находятся кабинет, кухня, зал, гостиная, кладовка, а на третьем два джакузи, две ванные комнаты, три спальни и две гардеробные.

Дом вмещает в себя бассейн, гараж, гостиные, гардеробные, кухни, два джакузи, две ванные комнаты, три спальни и чердак
На первом этаже коттеджа располагается бассейн

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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