«Победа» отказалась от части рейсов из-за COVID среди пилотов

Часть рейсов выполнит другая компания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Часть рейсов авиакомпании «Победа» передадут другим компаниям до конца августа из-за вспышки коронавируса у пилотов. Об этом рассказал представитель «Победы».

«Более десяти наших командиров не могут сейчас выполнять полеты: у них или был контакт с заболевшими COVID-19, или получен положительный ПЦР-тест. Мы рассчитываем, что часть рейсов начиная с завтрашнего дня может быть выполнена „Аэрофлотом“ (материнская компания „Победы“ — ИФ), речь о двух-трех рейсах в день, это важная внутригрупповая поддержка», — цитирует «Интерфакс» заявление представителя «Победы».

В компании рассказали, что пассажирам предложили вылет в соседние даты или билеты на рейсы других компаний. Также пассажиры могут сделать полный возврат денег за билеты.

Ранее в России на треть сократилась стоимость билетов на полеты. Средний чек авиабилетов в одну сторону с вылетом в сентябре—декабре сократился на 13-17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Билеты «туда-обратно» подешевели на 30% по сравнению с ценами в прошлом году. На стоимость авиабилетов может повлиять наступление осени, цитирует агентство Nation News независимого эксперта по туризму Дмитрия Яковлева. Цены могут сократится на билеты на российские курорты, сообщает RT.