«Победа» отказалась от части рейсов из-за COVID среди пилотов

Часть рейсов авиакомпании «Победа» передадут другим компаниям до конца августа из-за вспышки коронавируса у пилотов. Об этом рассказал представитель «Победы».
«Более десяти наших командиров не могут сейчас выполнять полеты: у них или был контакт с заболевшими COVID-19, или получен положительный ПЦР-тест. Мы рассчитываем, что часть рейсов начиная с завтрашнего дня может быть выполнена „Аэрофлотом“ (материнская компания „Победы“ — ИФ), речь о двух-трех рейсах в день, это важная внутригрупповая поддержка», — цитирует «Интерфакс» заявление представителя «Победы».
В компании рассказали, что пассажирам предложили вылет в соседние даты или билеты на рейсы других компаний. Также пассажиры могут сделать полный возврат денег за билеты.
Ранее в России на треть сократилась стоимость билетов на полеты. Средний чек авиабилетов в одну сторону с вылетом в сентябре—декабре сократился на 13-17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Билеты «туда-обратно» подешевели на 30% по сравнению с ценами в прошлом году. На стоимость авиабилетов может повлиять наступление осени, цитирует агентство Nation News независимого эксперта по туризму Дмитрия Яковлева. Цены могут сократится на билеты на российские курорты, сообщает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в